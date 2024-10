Unifil não deve aceitar ordens de Israel, diz ministro italiano

"A Itália reconhece o direito de Israel de resistir e se defender dos ataques de quem quer que seja. Ao mesmo tempo, pedimos que Israel se atenha às regras do direito internacional e proteja a inocente população civil, tanto em Gaza como no Líbano, e o contingente da ONU", salientou o ministro.

Crosetto também anunciou que irá em breve a Beirute e Tel Aviv e que a Itália, que contribui com mais de mil soldados para a missão de paz, organizará uma "conferência para tornar concreto o apoio às forças armadas libanesas em termos financeiros, de treinamento e equipamentos". Além disso, garantiu que a presença da Unifil no sul do Líbano "não está em discussão".

"Ir embora agora não traria nenhum benefício e minaria, talvez definitivamente, a própria credibilidade das Nações Unidas", acrescentou.

Os ataques à Unifil aconteceram em meio à ofensiva de Israel contra o grupo xiita Hezbollah, que já dura quase um mês e deixou mais de 2 mil mortos no Líbano. A milícia islâmica é aliada do grupo fundamentalista Hamas, que há um ano trava uma guerra contra o país judeu na Faixa de Gaza. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.