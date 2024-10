Zelensky pede para UE acelerar empréstimo de US$ 50 bilhões

BRUXELAS, 17 OUT (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discutiu com os líderes da União Europeia o seu plano para colocar um ponto final na guerra contra a Rússia, além de ter pedido que o bloco decida rapidamente sobre o empréstimo de US$ 50 bilhões fechado durante o G7.

O acordo foi acertado durante uma cúpula dos líderes do G7 em junho, na Itália, e o valor será preenchido pelos juros de ativos soberanos russos que foram congelados depois da invasão de Moscou.

"A hora é agora, espero que ninguém bloqueie esta iniciativa, precisamos dela o mais rápido possível", alertou o mandatário.