Ancelotti foge de polêmica sobre Mbappé: 'Não o vejo afetado'

Relatos apontam que a mulher denunciou ter sido violada no hotel de luxo onde Mbappé estava hospedado. As autoridades suecas, porém, não confirmaram o nome do jogador entre os suspeitos do caso.

Para a advogada dele, a imprensa é responsável por um "linchamento midiático" por ter citado o nome do atleta. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.