Lula: governo dará linha de crédito a quem teve prejuízo com apagão em SP

Lula ampliou sua presença em palanques no segundo turno, mas ficou aquém do esperado por aliados. Ele esteve em Fortaleza, com Evandro Leitão (PT), e em Natal, com Natália Bonavides (PT), que enfrentam nomes de direita e estão atrás nas pesquisas. Também foi a outras cidades do Nordeste, como Camaçari (BA), mas não deverá fazer campanha com Maria do Rosário (PT), em Porto Alegre, e Lúdio Cabral (PT), em Cuiabá.

Boulos tenta virar jogo na periferia

Boulos tem dito que espera superar Nunes em grandes bairros da periferia de São Paulo. Na última quinta (17), após sabatina UOL/Folha/Rede TV!, ele afirmou que busca ser mais votado do que Nunes em Grajaú e Parelheiros, na zona sul; Brasilândia, na zona norte, e Itaquera, na zona leste.

No primeiro turno, o psolista venceu Nunes em parte da zona oeste, no centro e no extremo da zona leste. Na maior parte da zona leste, porém, Marçal ficou na liderança. Já o prefeito dominou a maior parte dos distritos da zona sul, que costumava ser um ponto forte de Marta, vice de Boulos, no início da década de 2000.