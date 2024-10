Casa de Douglas Luiz, da Juventus, é assaltada em Turim

TURIM, 20 OUT (ANSA) - Em meio ao aumento dos crimes contra jogadores que atuam no futebol italiano, a residência do meio-campista Douglas Luiz, da Juventus, foi roubada no último sábado (19).

De acordo com a imprensa local, os criminosos invadiram a casa do brasileiro, que fica em Turim, e levaram cerca de R$ 3 milhões em joias e relógios de luxo.

Ele e a sua namorada, a atacante suíça Alisha Lehmann, que defende a equipe feminina da Velha Senhora, não estavam na residência durante a ação dos bandidos. O meia só percebeu a invasão quando voltou do jogo contra a Lazio.