Após acidente, Lula passa o dia de repouso no Alvorada, sem agenda oficial

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Guilherme Torezani, neurologista do Hospital Icaraí, acrescenta que, nesses casos, a lesão é provocada por um objeto não afiado. "Ocorre, por exemplo, se você bate a cabeça na quina de uma mesa ou no meio-fio", exemplifica.

Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos. Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.