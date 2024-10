Premiê italiana se reúne com emir do Catar e reforça vínculo

ROMA, 21 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebeu nesta segunda-feira (21) o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, e discutiram as relações entre os dois países e os conflitos no Oriente Médio.

De acordo com uma nota divulgada pelo Palazzo Chigi, Meloni e Al-Thani apoiaram o papel da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e destacaram a necessidade de "garantir a segurança do seu pessoal em todos os momentos".

A chefe de governo, que viajou recentemente para Jordânia e Líbano, confirmou seu apoio à mediação de paz na Faixa de Gaza conduzido pelo Catar, juntamente com Egito e Estados Unidos.