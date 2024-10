Mulher fica presa de cabeça para baixo por 7 horas ao tentar pegar celular

Uma mulher ficou presa entre pedras de cabeça para baixo por sete horas após escorregar enquanto tentava recuperar seu celular na Austrália.

O que aconteceu

Matilda Campbell fazia uma trilha com amigos em Nova Gales do Sul no dia 12 de outubro. No meio do caminho, ela escorregou e foi parar dentro de uma fenda de cerca de três metros ao tentar recuperar seu celular que havia caído.

Os colegas passaram um hora tentando resgatá-la, mas sem sucesso. O grupo decidiu chamar o Corpo de Bombeiros, a NSW Ambulance, que foi até o local e iniciou a missão.