FMI eleva previsão de alta do PIB do Brasil para 3% em 2024

(ANSA) - BRASÍLIA, 22 OTT - O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024, elevando a expectativa de 2,1% para 3%, conforme relatório "World Economic Outlook" divulgado nesta terça-feira (22).

De acordo com o documento, a melhora na expectativa é impulsionada por um "consumo privado e investimento mais fortes na primeira metade do ano devido a um mercado de trabalho aquecido, transferências governamentais e efeitos menores que o esperado das enchentes" que devastaram o Rio Grande do Sul.

Com essa revisão, o desempenho econômico do Brasil deve superar a média da América Latina e do Caribe, cuja projeção de crescimento para 2024 é de 2,1%.