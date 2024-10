Hezbollah reivindica ataque contra casa de Netanyahu

BEIRUTE, 22 OUT (ANSA) - O grupo xiita libanês Hezbollah reivindicou nesta terça-feira (22) o ataque contra a residência do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Cesareia, no norte do país Em declaração a jornalistas, o porta-voz do "Partido de Deus", Mohammed Afif, disse que o movimento assume "responsabilidade completa e exclusiva sobre a operação em Cesareia", posicionamento que também busca afastar rumores sobre um suposto envolvimento iraniano.

No último sábado (19), três drones foram lançados em direção à residência privada de Netanyahu, sendo que dois foram interceptados e um conseguiu chegar ao alvo. No entanto, segundo o governo israelense, o premiê não estava no local no momento do ataque, que não deixou feridos.

Essa foi a primeira ação militar direcionada diretamente contra o primeiro-ministro desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023 - o Hezbollah, apoiado pelo Irã, é aliado do grupo palestino Hamas.