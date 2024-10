Itália reúne Israel, Líbano e Palestina pela 1ª vez desde guerra

PESCARA, 22 OUT (ANSA) - O governo italiano anunciou nesta terça-feira (22) que reuniu, na cúpula dos ministros do Desenvolvimento do G7, em Pescara, representantes de Israel, Líbano e Palestina pela primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio.

"Extraordinário sucesso político para a Itália no G7 de Desenvolvimento em Pescara. Pela primeira vez reunimos israelenses, palestinos e libaneses", escreveu o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, em seu perfil no X.

O chanceler italiano destacou ainda que este fato inédito representa que todos estão "alcançando a paz através do diálogo" e demonstrou apoio por uma trégua no conflito, em particular no Líbano, onde as bases da Força Interina das Nações Unidas (Unifil) foram alvos de ataques.