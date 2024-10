Ativistas fazem sabotagem contra imóveis para turistas em Roma

ROMA, 23 OUT (ANSA) - A cidade de Roma, capital da Itália, se tornou palco de ações de sabotagem contra imóveis destinados a aluguéis de temporada.

Ativistas anônimos removeram cofres usados por anfitriões para deixar as chaves para os hóspedes e instalados em ruas nos arredores do Circo Massimo, na zona arqueológica da "cidade eterna".

No lugar dos dispositivos, cada vez mais presentes no cenário de grandes cidades turísticas, foram colocados cartazes com os dizeres: "Se você procura os lockers e não os encontra, leia aqui embaixo".