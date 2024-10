Homem que matou irmão, pai e soldado foi 'neutralizado', diz secretário

Suspeito, que trabalha como caminhoneiro, era CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e tinha quatro armas em seu nome. Segundo a BM, ele é dono de duas pistolas e duas espingardas, todas com registros "de acordo com a legislação".

Histórico de problemas psiquiátricos. Caron afirmou que Edson foi internado quatro vezes por problemas com esquizofrenia. Ainda assim, ele tinha registro oficial para posse de armas, o que exige laudo psiquiátrico. O UOL procurou a Polícia Federal e o Exército para saber quando foi feito o registro e questionou se tinham ciência do histórico médico do homem.

Dois drones da BM foram abatidos por Edson. A polícia investiga a possibilidade do homem ter programado a ação, já que tinha água, isotônicos e farta munição armazenadas em casa. Cerca de 300 munições intactas foram encontradas na casa, segundo a BM.

A eficiente ação da brigada militar neutralizou o atirador. A ação efetiva e rápida evitou que mais pessoas tivessem morrido. Foi sim uma grande tragédia, mas ela teria sido muito maior.

Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron

"Cenário de guerra". Quatro armas que estavam registradas no nome do atirador foram encontradas dentro da residência. Segundo o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Antônio Oliveira Sodré, uma "farta munição" foi encontrada dentro da casa na qual ele se sitiou.