'A vergonha não é nossa, é deles', diz francesa drogada pelo marido e estuprada por dezenas de homens

Ela enfatizou seu desejo de que o julgamento fosse realizado a portas abertas para que "todas as mulheres vítimas de estupro pudessem dizer a si mesmas: 'Madame Pélicot conseguiu, nós podemos conseguir'. Não quero que elas sintam mais vergonha. A vergonha não é nossa, é deles. (...) Acima de tudo, estou expressando minha determinação de mudar a sociedade", declarou perante o tribunal.

"Como ele pôde me trair assim?"

"Gostaria de me dirigir ao Sr. Pélicot", disse Gisèle Pélicot, a alguns metros de distância de seu ex-marido e principal réu no julgamento, Dominique Pélicot, que baixou os olhos durante todo o discurso de sua ex-mulher.

"Passei quatro anos me preparando para este julgamento. Mas ainda não entendi o porquê disso tudo", continuou ela, com a voz menos confiante do que no início de seu depoimento.

"Estou tentando entender como esse homem, que era o homem perfeito para mim, pode ter chegado a esse ponto. Como ele pôde me trair tanto? Como pôde deixar pessoas entrarem em meu quarto? O senhor sabia da minha aversão ao swing", continuou a septuagenária, oscilando entre sua primeira mensagem direta para o homem com quem viveu por 50 anos, e seu discurso para a plateia no tribunal.

