Degustação de melhores cafés do mundo em SP começa amanhã

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) - A partir desta quinta-feira (24), a cidade de São Paulo recebe uma degustação gratuita e às cegas dos melhores cafés do mundo que concorrem ao Prêmio Internacional Ernesto Illy.

O evento acontece na cafeteria da empresa italiana illycaffè, situada no número 1497 da Rua Haddock Lobo, até o próximo sábado (26) e oferece ao público a oportunidade de descobrir as nuances e características que distinguem as nove origens finalistas: Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda.

"É uma oportunidade única poder provar em um só lugar os melhores cafés de vários países diferentes, apreciando sua diversidade", diz Frederico Canepa, diretor-geral da illy no Brasil.