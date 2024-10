Ataque terrorista a empresa estatal deixa 3 mortos e 14 feridos na Turquia

"Dois terroristas foram neutralizados", confirmou o ministro em uma publicação no X. "Nossa luta continuará com determinação até que o último terrorista seja neutralizado", declarou Yerlikaya. Ataque ocorreu por volta das 16 h (10 h no horário de Brasília).

Troca de tiros e explosões. Vídeos mostram homens armados saindo de um carro e atirando em pessoas na sede da companhia. Testemunhas disseram à Reuters que os funcionários dentro do prédio da empresa foram levados pelas autoridades para abrigos e ninguém foi autorizado a sair. Eles disseram que os bombardeios podem ter ocorrido em saídas diferentes quando os funcionários estavam deixando o trabalho.

A mídia turca relatou uma forte explosão na empresa aeroespacial. É possível ver homens armados e ao menos uma mulher, também portando fuzil, entre os agressores, conforme as imagens. Vídeos também mostram uma grande fumaça branca subindo na entrada do local.

Pessoas também foram feitas reféns no ataque. Segundo o canal turco NTV, um homem detonou uma bomba na frente da estatal, enquanto os outros entravam no edifício.

Não houve reivindicação imediata após o atentado. O local do ataque é a principal empresa aeroespacial da Turquia.

A estatal produz aeronaves, satélites e sistemas de defesa e telecomunicações. Uma importante exposição das indústrias aeroespacial e de defesa acontece esta semana em Istambul, que incluiu a visita, em particular, do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia.