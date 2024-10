Itália critica presença de tropas norte-coreanas na Rússia

PESCARA, 23 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quarta-feira (23) que a presença de tropas da Coreia do Norte na Rússia é algo "gravíssimo", caso se confirme.

"Se a presença de forças norte-coreanas em território russo for verdadeira, isso é gravíssimo. Ainda que a informação precise ser confirmada, se os militares da Coreia do Norte presentes na Federação Russa virem a transformar-se em tropas de combate, significa que há um desejo de agravar a situação internacional, [e] isto é inaceitável", declarou Tajani à margem do G7 do Desenvolvimento em Pescara, no sul italiano.

O ministro também disse que espera um posicionamento "proativo da China em impedir quaisquer iniciativas que levem ao envolvimento de outro país na invasão da Ucrânia feita pela Rússia".