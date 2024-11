Brasileira acusada de matar bebê cumprirá domiciliar na Puglia

SÃO PAULO, 1 NOV (ANSA) - A ítalo-brasileira Melissa Russo, suspeita de ter matado sua bebê recém-nascida afogada em um vaso sanitário, em Piove di Sacco, em Pádua, foi transferida para a casa de sua família na região da Puglia, onde permanecerá em prisão domiciliar.

A jovem de 29 anos é acusada de homicídio culposo qualificado pela morte da criança, após ter dado à luz no banheiro do apartamento onde morava com alguns colegas de trabalho.

As autoridades aguardam a autópsia do corpo da recém-nascida, cujas primeiras análises devem ser divulgadas nesta sexta-feira (1º).