Vilarejos espanhóis pedem ajuda após enchentes: "há mortos nas casas, dentro dos carros"

"Eu estava deitado e minha vizinha me disse: 'Alicia, saia correndo'. Me vesti da melhor maneira que pude, saí correndo de casa porque a água estava até os joelhos", disse Alicia Verdú, 79 anos, moradora de Manises. Ela está abrigada em Alquería del Basket, um pavilhão adaptado para receber as vítimas das enchentes. "Perdi tudo, meu cavalo, meus cachorros, minha casa, tudo, mas estou viva."

Mari Carmen e Pepe Rodríguez, também de Manises, contam que passaram das 20h de terça-feira às 5h30 de quarta no telhado de sua casa, até serem resgatados por helicóptero. "Ficamos rodeados de água e não tínhamos como sair", conta o homem, ao ressaltar que a água do rio atingiu oito metros de altura.

"Quando enviaram a mensagem de alerta, já estávamos no telhado. Em nenhum momento nos disseram para evacuar as casas perto do rio. Ninguém nos disse nada, porque se tivessem dito, teríamos retirado os animais", lamenta sua esposa.

Em outra localidade, Sedaví, a água também levou praticamente tudo. José Stiwart Camacho, um equatoriano radicado na Espanha, foi surpreendido pela tempestade enquanto trabalhava em uma construção. A água levou seu carro, com os seus documentos dentro.

"Aproveitamos um momento de queda do nível da água para sair para a rodovia, onde estavam recolhendo todas as vítimas da tragédia", disse Camacho. Ele também garante que, quando os alertas chegaram aos celulares, as pessoas já estavam "encurraladas".