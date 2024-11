Papa reza diante de túmulos de bebês no Dia de Finados

Em determinado momento, Francisco foi deixado sozinho para orar em meio aos túmulos, onde as flores dão lugar a brinquedos e pelúcias.

Após a missa, o pontífice cumprimentou membros do grupo "Centelhas de Esperança", que reúne mães que perderam filhos muito jovens. As mulheres entregaram ao Papa um cachecol branco para simbolizar um "abraço".

A única declaração do pontífice no dia foi confiada às redes sociais. "Na Igreja não há luto que permaneça solitário, não há lágrima que se verte no esquecimento, porque tudo respira e participa de uma graça comum", diz uma mensagem publicada em suas contas no X. (ANSA).

