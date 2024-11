Cemitérios lançam site com fotos de túmulos e acabam revelando vandalismo

Os cemitérios do Araçá e de Santo Amaro, em São Paulo, lançaram neste Dia de Finados um site com um catálogo fotográfico dos túmulos, com o nome do falecido e a localização. O objetivo era ajudar a encontrar os jazigos, mas as imagens acabaram revelando o estado de abandono e vandalismo de algumas sepulturas.

O que aconteceu

O site mostra fotos dos túmulos dos dois cemitérios, com nomes dos falecidos e rotas no Google Maps. Cada túmulo teve as coordenadas geográficas posicionadas na plataforma de mapas. A plataforma de busca é aberta ao público.

A iniciativa acabou revelando um cenário de vandalismo generalizado. Os portões de muitas sepulturas foram removidos e substituídos por tijolos — situação frequente nos cemitérios de São Paulo, que já foi denunciada pelo Tribunal de Contas do Município em 2017.