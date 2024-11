Jovem se despe em universidade no Irã em protesto contra polícia

Também no X, a relatora especial da ONU para os direitos humanos no Irã, Mai Sato, prometeu "monitorar atentamente a situação", enquanto a ONG Anistia Internacional cobrou a libertação "imediata" da jovem, exortando as autoridades a protegê-la da "tortura e de maus-tratos".

Segundo o código de vestimenta obrigatório no Irã, as mulheres devem usar lenço na cabeça em público e roupas largas que cubram todos os contornos do corpo.

Em 2022, a morte de jovem Mahsa Amini, que estava sob custódia da polícia após ter sido presa por usar o véu de forma irregular, provocou uma onda de manifestações em defesa dos direitos das mulheres no Irã, com saldo de mais de 500 mortos e milhares de detidos.

O país é governado por uma teocracia fundamentalista islâmica desde 1979. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.