Donald, o guerreiro populista pronto para reeleição

Depois da Trump Tower na Quinta Avenida (da qual ocupa uma cobertura mobiliada ao estilo Rei Sol), construiu outras torres, hotéis e resorts de luxo com o leitmotiv do ouro com que reveste acabamentos e torneiras de banheiros, mesmo naqueles a bordo do Trump Shuttle, o seu avião pessoal, rebatizado de "Trump Force One" durante sua primeira campanha eleitoral.

Casado com Melania Trump, o ex-presidente já teve outras duas esposas. A primeira foi Ivana, mãe de Don Júnior, Eric e Ivanka (filha preferida). A segunda, Marla Maples, casada após o divórcio de Ivana, em Dallas, e mãe da menos amada Tiffany.

(ANSA).

