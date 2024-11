Produtor musical de Michael Jackson e Sinatra morre aos 91 anos

ROMA, 4 NOV (ANSA) - O lendário produtor e arranjador musical Quincy Jones, um dos profissionais do ramo de maior sucesso no século 20, morreu no último domingo (31), aos 91 anos, informou seu assessor, Arnold Robinson.

Ao longo de sua carreira, o músico trabalhou com artistas de renome como Aretha Franklin, Ray Charles, Frank Sinatra, além de ter sido responsável por produzir os principais álbuns do "Rei do Pop", Michael Jackson, como "Off The Wall" (1979), "Thriller" (1983) e "Bad" (1987). No total, ele conquistou 28 Grammys, dois Oscars e um Emmy De acordo com seu agente, Jones "morreu pacificamente em sua casa em Bel Air", em Los Angeles, "cercado por seus filhos, irmãos e familiares mais próximos".

Em nota, a família de Jones enfatizou que, "embora esta seja uma perda incrível", todos celebram "a grande vida que ele viveu" e sabem que "nunca haverá outro como ele".