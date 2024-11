Milão e Roma participarão da cúpula de cidades do G20 no RJ

Pela primeira vez, o U20 - copresidido pelos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes - terá programação aberta ao público, de 14 a 16 de novembro, enquanto no dia 17, a sessão plenária reunirá prefeitos e delegações de mais de 100 cidades, com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ideia de tornar o evento aberto e gratuito partiu dos organizadores do seminário do U20 no Rio de Janeiro - a Prefeitura do Rio, as redes municipais UCLS, C40 Cities e Bloomberg Philanthropies, que patrocina o encontro. (ANSA).

