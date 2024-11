Cruzeiro das Raízes promove viagem por sabores da Itália

SÃO PAULO, 8 NOV (ANSA) - Há quem defenda que a cultura de um país se conhece por meio da gastronomia, especialmente no caso da Itália, cuja culinária é celebrada no mundo todo e será um dos destaques do Cruzeiro das Raízes, que inicia no fim do mês sua viagem transatlântica para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, com aulas de culinária e um cardápio repleto de pratos típicos preparados pelos restaurantes do navio.

O roteiro é promovido pela Costa Cruzeiros e, além de exposições, shows e aulas de idioma, dará atenção especial às delícias gastronômicas do "Belpaese". "A gastronomia, um dos pilares da experiência Costa, ganha ainda mais destaque com uma programação dedicada aos sabores da cozinha italiana", diz o presidente executivo da empresa para as Américas, Dario Rustico.

Entre as atrações gastronômicas no Costa Diadema estão workshops de piadina romagnola, tiramisù, focaccia barese, mozzarella e burrata, com professores que ensinarão aos viajantes os preparos de receitas clássicas da Itália, usando sempre ingredientes de qualidade.