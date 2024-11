Giovanna Antonelli celebra raiz italiana em Festival de Cinema

SÃO PAULO, 8 NOV (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - A atriz brasileira Giovanna Antonelli celebrou suas raízes italianas ao comandar a cerimônia de abertura da 19ª edição do Festival de Cinema Italiano, realizada no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (7).

A artista, que voltou recentemente da Itália, onde posou em frente ao Coliseu e também apareceu jogando uma moeda na Fontana di Trevi, em Roma, deu um show de elegância e simpatia, desfilou no tapete vermelho do evento e posou para fotos com fãs.

Em entrevista exclusiva à ANSA, a artista expressou sua felicidade por ser escolhida como mestre de cerimônia de um evento tão importante para as culturas brasileira e italiana. "Para eu me sentir mais italiana, só falta 'parlare italiano'. É um prazer estar aqui hoje", declarou ela, brincando com o sotaque do "Belpaese".