Itália defende liberdade na arte e alerta sobre IA em G20

ROMA, 8 NOV (ANSA) - O governo da Itália afirmou nesta sexta-feira (8), durante reunião dos ministros da Cultura do G20 em Salvador (BA), que "proteger a identidade das cidades é um desafio decisivo de nossa era" e alertou para os riscos da inteligência artificial.

"Isso significa apoiar artistas, compositores, diretores de orquestra, cantores, escritores, pintores, escultores, atores, cineastas, figurinistas e cenografistas. É preciso fazer com que eles possam se expressar livremente, protegidos contra qualquer censura ou condicionamento", disse o subsecretário do Ministério da Cultura italiano, Gianmarco Mazzi, em seu discurso no evento.

"Por isso, apoiamos com convicção a declaração que adotaremos hoje, com a qual nos empenhamos em proteger os direitos de propriedade intelectual de quem produz cultura. Nós estamos ao lado de quem cria", acrescentou.