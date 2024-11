Atentado em estação de trem no Paquistão mata mais de 20

O porta-voz do BLA, Jeeyand Baloch, afirmou que a explosão tinha como objetivo afetar soldados do Exército do Paquistão que voltavam da escola de infantaria.

De acordo com Wasim Baig, porta-voz do hospital onde as vítimas do atentado foram levadas, o ataque matou vários militares e civis.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, denunciou que "terroristas atacaram pessoas inocentes" na estação ferroviária, além disso, garantiu que os responsáveis "pagarão um preço elevado". (ANSA).

