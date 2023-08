Como morte misteriosa de menino achado em rio provocou alerta em 195 países

A polícia alemã e a Interpol buscam informações para tentar identificar uma criança encontrada morta no rio Danúbio, na Alemanha, no ano passado. Como parte dos esforços, a organização internacional emitiu um Black Notice, um alerta para coleta de informações, a 195 países. O comunicado inclui imagens de reconstrução facial e características físicas do menino.

Em nota, a Interpol disse que procura por pistas para "determinar as circunstâncias suspeitas que rondam essa morte".

O que aconteceu