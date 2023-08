Quem é o dono? Avião com R$ 27 milhões e ouro falso cria onda de mistério

O que se sabe sobre o caso

A aeronave pousou no dia 13 de agosto no Aeroporto Internacional Kenneth Kaunda, na cidade de Lusaca, capital da Zâmbia. Segundo informações da Al Jazeera, a trajetória de voo do avião incluía escalas recentes em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos; Tel Aviv, Israel; Cairo, Egito; e Benghazi e Trípoli, na Líbia.

O jato apreendido era do modelo Bombardier Global Express, de acordo com o The New York Times. A aeronave levava quase US$ 5,7 milhões (cerca de R$ 27,6 milhões) em dinheiro, 602 barras de ouro, cinco pistolas e 126 cartuchos de munição.

Uma análise laboratorial das barras de metal apreendidas mostrou que — apesar da sua aparência — elas não eram de ouro, mas de cobre e zinco, segundo a Reuters.

Autoridades zambianas afirmaram que 13 pessoas foram detidas, sendo seis egípcios, juntamente com quatro homens da Zâmbia, um da Holanda, um da Espanha e outro da Letônia. Investigadores afirmaram ainda que as pessoas detidas no caso foram ao país para realizar negócios, também conforme publicação do The National News.

Entre os suspeitos destacam-se um antigo militar e empresário egípcio, além de um agente da polícia da Zâmbia, de acordo com detalhes descritos em documentos judiciais analisados pela AFP.