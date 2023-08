Mulher é condenada a 12 anos de prisão por manter enteado em jaula nos EUA

Uma mulher identificada como Sarah Starr foi condenada a 12 anos de prisão por forçar seu enteado, um menino de 9 anos, a viver trancado em uma jaula. O caso aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O que aconteceu:

Sarah foi condenada na última terça-feira (22) pelas acusações de maus-tratos contra o enteado. Segundo a denúncia, além de manter o garoto na jaula, ela também aplicava outros punições contra a criança, como não alimentá-la corretamente. As informações são do New York Post.