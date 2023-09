Por que o terremoto no Marrocos foi tão devastador?

As diversas placas "flutuam" no interior líquido da Terra. Devido ao inchaço do magma do núcleo da Terra em alguns pontos de fratura, elas se deslocam e migram alguns centímetros por ano. Isso vem acontecendo há bilhões de anos, sendo, portanto, completamente normal. Elas se afastam uma da outra, se friccionam ou se repelem, fazendo com que o continente acima se mova. Tais movimentos são chamados de tectônica de placas.

A tectônica de placas faz com que as placas fiquem presas umas às outras. As tensões na rocha aumentam e, quando ficam muito grandes, podem ser liberadas repentinamente. A partir deste epicentro, as ondas de pressão se espalham pela superfície da Terra e são sentidas como terremotos.

É por isso que regiões situadas acima das chamadas falhas geológicas, ou seja, onde duas placas tectônicas da crosta terrestre se encontram, são mais propensas a abalos. A partir de 5,0 na chamada escala Richter, que os sismólogos usam para indicar a intensidade de um terremoto, podem ocorrer danos visíveis em edifícios, por exemplo.

Se um terremoto ocorrer sob o oceano, isso pode gerar tsunamis. Essas ondas, que se propagam em alta velocidade, podem causar inundações devastadoras quando atingem a terra. Devido à constante atividade sísmica em regiões nas bordas das placas, é muito difícil prever terremotos mais severos, disse o sismólogo Cotton.

O que são tremores secundários?