Marrocos registra 2497 mortes após terremoto; socorristas lutam contra tempo na busca por sobreviventes

Em Imgdal, um vilarejo a cerca de 75 km ao sul de Marrakech, mulheres e crianças se amontoavam sob tendas improvisadas montadas ao longo da estrada e ao lado de edifícios danificados. Alguns se reuniram em torno de uma fogueira. Mais ao sul, um carro estava esmagado por pedras que haviam caído do penhasco.

No vilarejo de Tafeghaghte, Hamid ben Henna descreveu como seu filho de 8 anos morreu sob os destroços depois de ter ido buscar uma faca na cozinha enquanto a família fazia a refeição da noite. O restante da família sobreviveu.

Com grande parte da zona do terremoto em áreas de difícil acesso, o impacto total ainda não foi contabilizado. As autoridades não divulgaram nenhuma estimativa do número de pessoas ainda desaparecidas.

As estradas bloqueadas ou obstruídas por rochas deslocadas dificultavam o acesso aos locais mais atingidos.

As pessoas estão recuperando pertences das ruínas de suas casas e descrevendo cenas de desespero ao cavar com as próprias mãos para encontrar parentes.