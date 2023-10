O que se sabe sobre os ataques a ônibus no Rio de Janeiro

"No meio da operação, houve uma resistência e depois veio a óbito o Matheus Rezende, conhecido como Faustão ou Teteu. Ele era responsável pela guerra e também pela união com o tráfico, com as narcomilícias. Alguns dizem que ele era preparado para ser o sucessor do miliciano Zinho", acrescentou.

Intervenção federal no Rio

Após os ataques, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo federal ampliará as equipes federais em atuação no estado para auxiliar na segurança pública. Ele anunciou que o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e o comandante da Força Nacional, Coronel Alencar, estarão no Rio nesta terça-feira para avaliar a situação.

"Estamos mantendo e ampliando operações diárias no Rio, no que se refere à competência federal, com realização de prisões, investigações, patrulhamento e apreensões. Vamos aumentar mais ainda as equipes federais, em apoio ao estado e ao município", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).

O ministro afirmou ainda que novas decisões serão divulgadas nos próximos dias.

Antes disso, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já havia solicitado aos governos federal e estadual uma resposta para evitar novos ataques e afirmou que o maior prejudicado com as ações milicianas é "o povo trabalhador". Ao jornal Folha de S. Paulo, Paes disse que os ataques mostram um "descontrole total" na segurança e os definiu com um "tapa na cara do Estado".