Castro diz que ações da milícia são problemas do Brasil e não só do Rio

Seis das doze pessoas detidas ontem após uma série de incêndios continuam presas e serão indiciadas por terrorismo, afirmou hoje Cláudio Castro (PL) em entrevista. O governador também afirmou que milicianos de pelo menos 12 estados diferentes estão alocados no Rio de Janeiro, o que, segundo ele, mostra que o problema com a violência não é do estado, e sim do Brasil.

Está muito claro que esse não é mais um problema do Rio de Janeiro. Esse é um problema do Brasil. Não são mais organizações criminosas pontuais que estão aqui ou ali. Hoje são verdadeiras máfias que estão alastradas pelo Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, a gente está vendo isso se alastrar a cada dia.

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro