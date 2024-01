Do lixão à docência na universidade: uma trajetória na educação pública

Nos anos 90, por falta de moradia, morei no maior lixão a céu aberto da cidade de Campina Grande, sob a lona preta, o sol forte e o mau cheiro. Durante anos, catei osso no lixo para vender e comprar comida. Além do lixão, trabalhei em olaria, no roçado, em abatedouro, dentre outras atividades em busca de sustento. Embora estivesse vivendo em situação de vulnerabilidade social, encontrei na escola um lugar de pouso, de segurança e de futuro.

Sonho da infância

Foi na escola Municipal Luiz Cambeba que me encantei pela docência, inspirada por minha primeira professora, Rosa. Eu vinha do lixão, e aquele mau cheiro do aterro estava impregnado em mim. Eram horas e horas mergulhada nos resíduos, catando comida, brinquedos, roupas e utensílios para casa. Ao chegar à escola, a professora me abraçava na porta, e seu perfume impregnava minha roupa. Foi nesse momento que surgiu a certeza em mim: "Eu quero ser professora para ter esse cheiro de perfume". Assim, desde os primeiros anos da minha infância eu cultivava o sonho de seguir a carreira docente.

Apesar da origem humilde e das adversidades, consegui concluir o ensino fundamental, sendo que boa parte desse período foi vivido dentro do lixão. Após essa fase, deixei o lixão para trás e passei a residir na casa de parentes, e posteriormente, em uma moradia construída em uma "invasão" – uma ocupação informal situada em um bairro periférico da cidade de Campina Grande.

Nos anos 2000, cursei o Magistério e logo em seguida o Curso de Letras na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Na época fiz concurso público para docente numa cidade do interior. Dei sequência aos meus estudos e cursei o mestrado na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e, subsequentemente, o doutorado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Sempre tentei conciliar os estudos com o trabalho docente.

Após concluir o doutorado em 2017, me dediquei unicamente à educação básica. Na sala de aula, encontrei um ambiente desafiador nas turmas finais do ensino fundamental na zona rural. Foi aí que decidi romper com métodos tradicionais, criando a Revista Tertúlia e o Projeto de Leitura Desengaveta Meu Texto. Estes projetos, ao longo de sete anos, impactaram cerca de 4 mil estudantes em seis escolas públicas da Paraíba, recebendo prêmios e reconhecimentos nacionais. Os projetos educacionais ganharam impulso e se transformaram no Instituto de Leitura e Escrita Desengavetar, uma entidade sem fins lucrativos dedicada a beneficiar crianças e jovens, promovendo a leitura e a escrita.