Ministro rebate prefeito no RS que gravou pedido de dinheiro: Tentou lacrar

Prefeito de Farroupilha afirma que o governo federal tem "descaso" com a cidade. Ele publicou o vídeo da conversa que teve com Pimenta nas redes sociais nesta quinta-feira (9). Com o celular no viva voz, Feltrin se queixou de receber pouco dinheiro da União. "As coisas estão pendentes em todos os municípios, ministro. Nós precisamos de dinheiro. Essa ligação é para quê? O senhor tinha que estar me ligando para dar acolhimento para dizer que vai disponibilizar recursos", disse.

Da maneira como está, vai vir só R$ 300.000 para Farroupilha. Só numa contenção que eu tenho que fazer aqui, são mais de R$ 10 milhões. Fabiano Feltrin (PP), prefeito de Farroupilha

Contato do ministro foi feito após prefeito dizer que R$ 300.000 eram insuficientes. Ele publicou um primeiro vídeo publicado na quarta-feira (8), Feltrin disse que precisava de mais dinheiro. "Tem que vir dinheiro para os municípios para nós podermos refazer as pontes, as estradas. As famílias estão ilhadas e nós estamos pedindo socorro", afirmou.

União anunciou R$ 51 bilhões ao RS

Anúncio foi feito nesta quarta-feira (9) pelo governo federal. Entre as ações anunciadas estão a antecipação do abono salarial, do pagamento de benefícios sociais (como o Bolsa Família) e da restituição do Imposto de Renda para moradores do estado.

Fernando Haddad destacou que as medidas específicas de cada ministério, como obras de infraestrutura, ainda estão sendo estudadas. Segundo o ministro da Fazenda, as pastas esperam a água das chuvas baixar para medir as necessidades reais e chegar aos valores necessários.