Pesquisa: Migração supera Rússia como maior risco à segurança global

De modo geral, a insatisfação com as condições econômicas no mundo está crescendo, segundo o relatório. "Apesar das enormes conquistas na era pós-Guerra Fria", não só os "principais atores do Ocidente" como também as "poderosas autocracias e os países do chamado Sul Global" estão todos insatisfeitos com o "status quo – e com sua própria parte do proverbial bolo".

A globalização como um todo engatou marcha à ré, prossegue o documento. A concorrência e uma necessidade muito maior de segurança claramente prevalecem no mundo atual. Globalmente, menos capital está fluindo sobretudo para a China. "A intensificação da rivalidade geopolítica enterrou a crença de que a globalização orientada pelo mercado leva a uma distribuição justa dos lucros", afirma o relatório. De acordo com o texto, os países estão priorizando "a resiliência e a segurança em detrimentos da eficiência".

"As mudanças políticas dramáticas" no mundo se refletem na "realidade macroeconômica". Os fluxos de capital ocidentais estão sendo redirecionados da China para outros parceiros. "Os fluxos comerciais também estão mostrando sinais de reestruturação ao longo das linhas geopolíticas", de acordo com o levantamento, que, em geral, apresenta um quadro bastante pessimista das cadeias de produção no mundo.

Fluxos globais de capital

As cadeias de suprimentos entre a Ásia e outras regiões do mundo estão sendo separadas. A Europa, no entanto, e a Alemanha em particular destacam-se como uma exceção: "As empresas alemãs continuam a investir pesadamente na China, desafiando os esforços de Berlim para reduzir sua dependência", diz o relatório. "O investimento estrangeiro direto alemão na China permaneceu num nível recorde no primeiro semestre de 2023."

O governo alemão adota uma política de "redução de riscos" para a China – em outras palavras, de redução da dependência econômica. Isso começou na pandemia do coronavírus, quando cadeias de fornecimento entre a Alemanha e a China entraram em colapso durante os lockdowns. Essa política ganhou impulso como o rompimento da dependência de longa data das importações de energia da Rússia. No entanto, isso ainda não parece se refletir em números.