Há 30 anos era dada a largada do Plano Real

O economista Santos contextualiza que a inflação "era alta devido ao amplo processo de indexação da economia brasileira, que gerou o conhecido processo de inércia inflacionária". "Este era o diagnóstico que fundamentava o plano Cruzado, o plano Bresser e o plano Real. O último deu certo porque incorporou o que se aprendeu com os erros dos anteriores."

Quando o Real foi lançado, o componente político era o principal vetor das críticas. "A visão a respeito do plano refletia basicamente o alinhamento político da época. Havia quem acreditasse no plano e os céticos de sempre", conta Santos. "Economistas desenvolvimentistas e os ligados ao [então pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência, Luiz Inácio] Lula [da Silva] eram céticos e ficaram surpresos com o bom resultado alcançado, que inviabilizou a sua candidatura".

Os resultados foram praticamente imediatos. A inflação no Brasil despencou de 47,5% em junho de 1994 para 6,8% em julho. A avaliação positiva do governo Itamar Franco (1930-2011) saltou de 12%, em novembro de 1993, para 37% em agosto de 1994 — de acordo com levantamentos realizados pelo Instituto Datafolha. FHC foi eleito presidente no primeiro turno, derrotando Lula com uma larga margem de vantagem — 54,3% dos votos, ante 27%.

No dia a dia

A estabilização monetária funcionou para trazer de forma quase plena a população brasileira para a sociedade do consumo. A constância dos preços possibilitou esse acesso, mesmo que a prestações. "Era importante estabilizar, pois para a população inflação é aumento do custo de vida, instabilidade financeira e incerteza quanto ao futuro", pontua Andrade.

O economista Santos frisa que "inflação alta penaliza os mais pobres, que não têm mecanismos de proteger a sua renda da elevação diária dos preços". Cenas de carrinhos de supermercado cheios e filas nas lojas no início do mês eram comuns na era anterior ao Real.