Fim do 6x1 já venceu, diz presidenta do Conselho Nacional de Juventude

Além de valorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, pesquisas mostram que jornadas mais curtas têm impactos positivos na saúde física e mental dos trabalhadores, diminuindo problemas como estresse e esgotamento.

No Brasil, o tema ganha ainda mais relevância entre a juventude, que sofrem com a precarização do trabalho e as jornadas exaustivas.

Em 2011, foi publicada a "Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude", fruto de debates entre o Conselho Nacional de Juventude, a Secretaria Nacional de Juventude, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional do Trabalho.

Essa agenda destacou a importância de conciliar estudo, trabalho e vida familiar. Desde então, jovens em todo o país têm questionado como é possível estudar, cuidar de suas famílias e trabalhar em condições tão duras, com baixos salários e vínculos muitas vezes informais.

A luta pela jornada de trabalho mais digna passa também por um esforço legislativo. A deputada Federal Erika Hilton (PSOL-SP), o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e os senadores Paulo Paim (PT-RS) e Weverton Rocha (PDT-MA) apresentaram propostas de PEC que buscam a redução da jornada e o fim da escala 6x1, a partir de diferentes métodos para implementação. O tema sempre esteve presente na agenda do Congresso e da sociedade civil, mas nunca com a capacidade de comunicação desse momento.

A propulsão que a reivindicação histórica adquire agora, por meio do abaixo-assinado promovido pelo Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), liderado pelo vereador eleito Rick Azevedo, permite que o conjunto da sociedade volte a refletir sobre a centralidade do trabalho como elemento organizador da vida. As estratégias de comunicação adotadas pelo VAT já são vitoriosas, por apresentar uma demanda histórica a um conjunto de jovens trabalhadores que não a conheciam.