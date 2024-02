Casamento ou azar: curiosidades sobre o ano bissexto

A ideia das mulheres fazerem pedidos de casamento no último dia de fevereiro em anos bissextos também foi incorporada na Dinamarca e na Finlândia.

Na Dinamarca, segundo a tradição, se um homem recusa um pedido, ele deve presentear a mulher com 12 pares de luvas para ela poder esconder a suposta "vergonha" de não ter um anel para mostrar. Na Finlândia, o homem deve presentar a mulher com tecido suficiente para a costura de uma saia, embora a ligação com a falta de um pedido de casamento seja menos clara.

Má sorte?

Em alguns países, acredita-se que anos bissextos tragam má sorte. Na Alemanha, por exemplo, um antigo ditado local, "Schaltjahr gleich Kaltjahr", de maneira simplificada, sugere que um ano bissexto será um ano frio.

Umatradição alemã bastante animada recebe uma reviravolta a cada quatro anos, embora não diretamente no dia 29 de fevereiro. Nos anos não bissextos, na noite anterior ao dia 1º de maio, os adolescentes na região do Reno cortam árvores de bétula, as enfeitam com fitas e as fixam na frente da casa da garota que admiram, criando uma expressiva e pública declaração de amor. Nos anos bissextos, a tradição se inverte, e são as garotas que realizam esse gesto.

No entanto, mundialmente, a inclinação predominante sugere uma tendência para a má sorte. Em Taiwan, por exemplo, o ano com um dia a mais é considerado um período de azar porque muitos acreditam que pais idosos têm maior probabilidade de falecer a cada quatro anos. Para ajudar a promover a longevidade, as filhas casadas devem retornar para casa durante o ano bissexto com macarrão para seus pais. O prato seria tão delicioso e saudável, o que ajudaria a combater a má sorte que o ano bissexto pode trazer.