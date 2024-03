UE libera parte da ajuda financeira à UNRWA - Após negociações, Bruxelas concorda em liberar 50 milhões de euros que estavam retidos desde a acusação de Israel de que a agência da ONU estava envolvida com o terrorismo.A Comissão Europeia decidiu nesta sexta-feira (1º/03) enviar uma primeira parcela de 50 milhões de euros de ajuda financeira à Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), de um total previsto de 82 milhões para este ano.

Segundo o Executivo da UE, após um entendimento entre Bruxelas e a UNRWA sobre questões relativas à suspeita de envolvimento de funcionários da agência nos ataques terroristas do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, foi decidido o desembolso de parte da verba prevista, que será entregue na próxima semana.

Após longas negociações, a UNRWA concordou com as condições da UE para a liberação dos fundos. O setor de auditoria interna das Nações Unidas fará uma investigação sobre as alegações. A UE também realizará uma investigação com seus próprios especialistas.