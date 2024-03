O que são 'incêndios zumbis', que vêm das profundezas e não apagam nem com neve?

Imagem: Jason Franson/The Canadian Press via ZUMA Press/picture alliance

Um estudo de 2021 mostrou que, nas últimas décadas, houve mais incêndios zumbis nas florestas boreais do Alasca, dos EUA e do Canadá no inverno, quando os verões anteriores foram particularmente quentes. No início de 2024, por exemplo, havia DE 10 a 12 vezes mais incêndios zumbis do que o normal no oeste do Canadá. No verão anterior, o país havia experimentado a pior temporada de incêndios de sua história. Mais de 18 milhões de hectares de florestas e pastagens foram queimados e cerca de 200 mil pessoas foram deslocadas pelos incêndios.

Por outro lado, os incêndios zumbis também impulsionam as mudanças climáticas, pois libertam gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono (CO2), na atmosfera - como acontece com todos os processos de combustão.

O que os incêndios de inverno significam para a primavera e o verão?

Se os incêndios latentes não são extintos pelo degelo da neve, o risco de incêndios florestais aumenta significativamente nas estações mais quentes seguintes. Os incêndios zumbis só se propagam lentamente no denso subsolo devido à falta oxigênio. Mas assim que as folhas secas e outros resíduos se acumulam novamente no chão da floresta na primavera, às vezes uma única rajada de vento basta para reacender as chamas.

Isso significa que onde há incêndios zumbis, a temporada de incêndios florestais pode chegar significativamente mais cedo - no início da primavera, em vez de no final do verão. A previsão vale sobretudo nos casos de uma primavera seca: se no inverno há pouca neve, que umedeceria o solo ao derreter na primavera, ou se há pouca chuva na primavera, o risco de incêndios é ainda maior.