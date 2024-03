Maduro tira do ar canal da DW após exibição de reportagem crítica sobre Venezuela

"Pedimos veementemente ao governo venezuelano que restabeleça a distribuição do canal de TV da DW Español o mais rapidamente possível. O cancelamento da distribuição da DW é um grave ataque à liberdade do povo venezuelano de se informar de forma independente", disse Limbourg.

A decisão das autoridades venezuelanas foi tomada após a exibição de um vídeo do novo programa Cómo te afecta (Como isso te afeta), que aborda a corrupção em vários países da América Latina, incluindo a Venezuela, bem como as ligações entre políticos do regime chavista e o crime organizado. O vídeo descreve a Venezuela como o segundo país mais corrupto do mundo

A emissão tem a Anistia Internacional e a Insight Crime como suas principais fontes. Num texto de rede social sobre um segmento do vídeo, afirma-se claramente que não se sabe até que ponto o próprio Nicolás Maduro está informado ou envolvido.

Após a exibição, Maduro acusou a DW de participar numa "campanha" contra a Venezuela, em conluio com outros meios de comunicação ocidentais, como a rede CNN e a agência de notícias Associated Press (AP), entre outros.

O diretor-geral Limbourg rejeitou firmemente as acusações feitas por Maduro contra a emissora.

"Milhões de pessoas fugiram da Venezuela sob o regime de Maduro. Praticamente não há liberdade de imprensa. O fato de ele reagir com comparações absurdas a críticas baseadas em fatos é algo que combina com esse perfil. A difamação, a censura, os bloqueios da internet e a disseminação de informações falsas sobre a DW e suas reportagens é algo que estamos enfrentando num número cada vez maior de países. Continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para alcançar as pessoas que vivem sob regimes autoritários", afirmou Limbourg.