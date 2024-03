Quem é a atriz alemã estrela de 2 filmes indicados ao Oscar

Por sua atuação nestes dois filmes, Hüller conseguiu uma indicação dupla inédita ao prêmio de melhor atriz do European Film Awards (EFAs), a versão europeia do Oscar. Em dezembro, ela acabou conquistando o prêmio por seu trabalho em Anatomia de uma Queda, que também levou o troféu de melhor filme na premiação.

Um dia após essa conquista, a Los Angeles Film Critics Association escolheu o drama dirigido por Jonathan Glazer, ambientado em Auschwitz, como o melhor filme do ano, e Hüller também foi premiada com um dos principais prêmios de atuação concedidos pela associação.

Ambos os filmes foram destaque no Festival de Cinema de Cannes do ano passado, com Anatomia de uma Queda recebendo a Palma de Ouro e Zona de Interesse conquistando o Grand Prix, o segundo lugar melhor filme do festival.

Os dois filmes também foram nomeados na categoria de melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro. Hüller também foi indicada na categoria melhor atriz de drama por sua atuação em Anatomia de uma Queda, mas acabou não levando o prêmio.

Raízes no teatro e na Alemanha Oriental

Hüller nasceu em 30 de abril de 1978 e cresceu na pequena cidade de Friedrichroda, localizada na região rural do estado da Turíngia, na antiga Alemanha Oriental. Influenciada por um professor e por um curso de teatro na escola, Hüller se mudou para Berlim, onde pouco depois da queda do Muro, ela, com apenas 17 anos, se inscreveu e foi aceita na prestigiada Academia de Artes Dramáticas Ernst Busch.