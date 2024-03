Rússia vai às urnas em eleição com resultado já definido

Vladislav Davankov também está concorrendo. Aos 40 anos, ele é um dos candidatos mais jovens e se apresentou como mais liberal quando se trata da restrição das liberdades individuais na Rússia. Entretanto, ele também disse que não criticará seus oponentes políticos.

De acordo com a agência de notícias Reuters, Kharitonov e Davankov podem receber, cada um, entre 4% e 5% do total de votos.

Frente unificada

Mas, embora todos os observadores da Rússia digam que Putin deve vencer, a eleição presidencial russa de fato tem um propósito. "Seu objetivo é abordar os desafios internos e externos enfrentados pelo regime de Putin", disse Konstantin Kalachev, analista político e ex-conselheiro do Kremlin.

"Dentro do país, a eleição serve como meio de legitimação do poder do presidente e demonstra que o povo russo está unido em torno de seu líder", disse. "E, externamente, serve para mostrar que Putin está implementando a política [externa] com base nas demandas do povo", ressalta. "Isso demonstra que o presidente e a maioria russa estão unidos e dissipa quaisquer ilusões do Ocidente."

Em um país onde todos presumem que o resultado já está definido, pode ser difícil persuadir os eleitores saírem para votar. Mas, como escreveu no início deste mês o Meduza, site de notícias independente sediado na Letônia, as autoridades russas estão tomando medidas para garantir que as eleições presidenciais pareçam tão legítimas quanto possível.