Por que os alemães estão mais infelizes? - Apesar da estabilidade do padrão de vida, Alemanha caiu para 24º lugar no ranking global de felicidade, sendo o 47º na avaliação entre os jovens. Fatores como pandemia e tensões geopolíticas contribuíram para queda.Enquanto a Finlândia lidera pelo sétimo ano seguido o ranking dos países mais felizes do mundo, seguida da Dinamarca, Islândia e Suécia, a Alemanha se mantém dezenas de posições abaixo dos países escandinavos e de vários de seus vizinhos europeus.

Não é o caso, porém, de os alemães estarem mais tristes do que nos antos anteriores. Eles, na verdade, vêm sendo ultrapassados pelas populações de outras nações, o que os deixa na 24ª posição do ranking, segundo o Relatório Mundial da Felicidade, patrocinado pela ONU.

O resultado é ainda pior entre as pessoas com menos de 30 anos, avaliação na qual a Alemanha se encontra na 47ª posição.