Como motéis se tornaram uma particularidade do Brasil

Os motéis são frequentemente associados ao sexo extraconjugal, ao sexo casual e espontâneo, ou até mesmo ao sexo pago. Mas também ao romance, ao afeto e à fuga de rotina na vida do casal. De todas as formas, evocam uma certa transgressão.

"Não é que os motéis americanos não fossem usados para tal fim, mas esse era mais um de muitos", explica Ciça Guedes, jornalista e coautora do livro Os Motéis e o Poder. O propósito dos encontros não estava na simbologia e na lógica de funcionamento dos motéis americanos como ocorreu no Brasil.

"Não é uma jabuticaba brasileira, no Japão já tinha o love hotel. Mas esse modelo de negócio, da rotatividade, da discrição, da decoração extravagante foi uma invenção brasileira. E foi exportada: muitos países possuem motéis à brasileira", revela Murilo Fiuza de Melo, também coautor do livro.

Motéis pelo mundo

De fato, o Japão é o país com o maior número de acomodações destinadas a receber relações amorosas no mundo. Estima-se que existem cerca de 30 mil love hotels, como são chamados, no país. Operam geralmente nas chamadas ruas do prazer e não nas rodovias, e vêm de uma tradição própria e antiga, ligada às casas de chá. A presença desses espaços também é significativa em outros países do leste asiático, como Taiwan, Coreia do Sul e Tailândia.

Na Alemanha e em boa parte da Europa, tal modalidade de acomodação por hora associada a encontros de casais é praticamente inexistente. "Não existia na Europa. Mas nos últimos 15 anos começou a aparecer, principalmente na Península Ibérica. Foi muitas vezes uma iniciativa de descendentes de portugueses e espanhóis que mantinham motéis no Brasil e no México e retornaram aos seus países de origem levando a nova forma de negócio", conta o antropólogo Jérôme Souty, autor do livro Motel Brasil, publicado pela editora Telha em 2019.