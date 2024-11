Governo dos Estados Unidos pede separação entre Google e Chrome

Ele acusou o mecanismo de busca de ter um viés contra os conteúdos conservadores, mas ao mesmo tempo disse que forçar a divisão da empresa poderia ser uma exigência muito grande para o governo.

Em agosto, o juiz Mehta declarou o Google culpado de práticas ilegais para estabelecer e manter seu monopólio nas buscas online.

O próximo passo no julgamento histórico é determinar como abordar as práticas do Google.

O juiz poderia anunciar a sentença em agosto de 2025, depois de ouvir as partes em uma audiência especial em abril.

O Departamento de Justiça quer que o Google se desvincule do Chrome, o navegador web mais utilizado do mundo, porque é um dos principais pontos de acesso ao mecanismo de busca, o que prejudica as possibilidades de outros concorrentes.

Segundo o site StatCounter, em setembro o Google acumulava 90% do mercado mundial de pesquisas online e 94% nos smartphones.